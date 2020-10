Vida Urbana Carga de arroz roubada em Gurupi é encontrada à venda em comércio de Peixe Policia Civil recuperou 930 quilos de arroz que haviam sido roubados em julho em Gurupi

Policiais civis da 94ª Delegacia de Peixe, sul do estado, recuperam em ação na quinta-feira, 15, parte de uma carga de arroz roubada no mês de julho na BR-153, próximo a Gurupi. Segundo comunicado da Secretaria da Segurança Pública (SSP) são 930 kg, 31 fardos, de arroz e estavam no depósito de um comércio na Vila São Miguel, no município de Peixe. Segundo a Polícia Civil, no r...