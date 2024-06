Vida Urbana Carga de ar-condicionado roubada é recuperada após caminhão fazer zigue-zague na TO-080 A apreensão ocorreu na noite desta segunda-feira (24), o veículo carregava 18 unidades do eletrodoméstico roubado

Um caminhão com a placa adulterada e uma restrição de roubo em aberto, acabou apreendido na noite desta segunda-feira (24), no município de Porto Nacional, região central do estado. O veículo transportava uma carga roubada de 18 unidades de ar-condicionado. Conforme divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante patrulhamento da PRF, foi dada o...