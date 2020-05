Vida Urbana Carga de 31 toneladas de fertilizantes furtada no Maranhão é localizada em fazenda de Peixe Agricultor alegou ter comprado produto de ‘boa-fé’ e não apresentou nota fiscal, Polícia investigará como carga chegou a produtor

Uma carga de 31,84 toneladas de fertilizantes recuperada nesta quarta-feira, 6, durante ação da Polícia Civil em Peixe, Sul do Tocantins, havia sido desviada de uma transportadora no Maranhão. O produto agrícola estava em uma propriedade rural de um agricultor, que disse ter comprado os fertilizantes por um valor abaixo do preço praticado mercado. Conforme a Polí...