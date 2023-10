Um caminhão com 5,8 mil quilos de pescado teve a carga apreendida na noite de sábado, 7, no setor Industrial de Taquaralto, região sul da capital. De acordo com a equipe da Guarda Metropolitana de Palmas (GPM), o veículo estava estacionado no fundo de uma chácara e derramava água com odor.

Segundo informações da GPM, os agentes foram até o endereço após moradores reclamarem do mau cheiro no local. A equipe solicitou a documentação da carga, e foram apresentadas 40 notas de pescadores. Diante dos argumentos, os agentes identificaram que a carga estava maior do que aparentava na nota.

Ainda segundo a GPM, o proprietário foi multado em R$111,7 mil e o caminhão acabou caminhão retido. A carga apreendida foi doada a instituições beneficentes.