Vida Urbana Carga com mais de 1,7 mil relógios importados é apreendida em ônibus na BR-153 Produtos estavam em caixas sem nota fiscal e tinham sido despachados como encomendas no ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1,7 mil relógios transportados sem nota fiscal na BR-153, em Paraíso do Tocantins. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 23, no km 497 da rodovia durante a abordagem a um ônibus de transporte de passageiros. Conforme a PRF, quando os policiais realizaram a fiscalização no interior do veículo encontraram duas g...