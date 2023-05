Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 36,98m³ de madeira nativa serrada transportada ilegalmente, em Aguiarnópolis, extremo norte do Estado, durante abordagem no km 01 da BR-230, em conjunto veicular Scania/R 480 A6x4 de cor vermelha, conduzido por um homem que não teve a identidade divulgada.

De acordo com a PRF, em inspeção no compartimento de cargas, a equipe localizou a madeira nativa serrada transportada de forma irregular, que segundo a equipe, grande quantidade de peças (essências) não estavam de acordo com a Guia Florestal.

Os policiais constataram a ocorrência de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida.

Toda madeira apreendida e o conjunto veicular foram colocados à disposição do órgão ambiental competente e da Justiça. A apreensão ocorreu na madrugada de segunda-feira (22), por volta de 00h30min.