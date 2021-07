Vida Urbana Carga com 3,4 toneladas de milho furtadas de propriedade rural são recuperadas pela Polícia Civil Furto ocorreu em Darcinópolis e sacas foram localizadas em um estabelecimento comercial de Wanderlândia

A Polícia Civil recuperou uma carga de 3,4 toneladas de milho furtada em uma propriedade rural de Darcinópolis. A apreensão do produto roubado ocorreu nesta sexta-feira, 23, em menos de 24 horas do furto, que foi registrado na quinta-feira, 22. Conforme a Polícia Civil, as buscas pela carga começaram após o proprietário das sacas de grão realizar um bol...