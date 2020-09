Vida Urbana Carga com 1,1 mil maços de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 5,6 mil é apreendida Maços eram contrabandeados do Paraguai e estavam escondidos em duas caixas do bagageiro de ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)apreendeu uma carga de 1.130 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR-226, em Palmeiras do Tocantins. A ação ocorreu neste sábado, 26, e os produtos foram avaliados em R$ 5,6 mil. Conforme a PRF, os cigarros apreendidos estavam no bagageiro de um ônibus do transporte de passageiros, divididos em duas caixas. Os mot...