Redação Jornal do Tocantins

Um vaqueiro de 38 anos natural de Vilhena (RO) recebeu um auto de infração ambiental no valor de R$ 3,5 mil pelo abate de sete animais do tipo tatu-china. As informações são da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As carcaças estavam em uma caixa de isopor no compartimento de bagagens de um ônibus, abordado durante fiscalização na BR-153, em Araguaína, segundo informações da PRF.

A PRF divulgou que o vaqueiro confessou ter capturado os animais em uma fazenda onde trabalhava.

Equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Araguaína foram chamados e, além da auto de infração administrativa, também fizeram um termo de apreensão das carcaças e de inutilização,

Segundo o BPMA, os animais foram incinerados em local adequado e controlado.