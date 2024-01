Uma capivara foi encontrada morta com marcas de tiro na tarde de quarta-feira, 24, no Parque das Águas, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado. A informação foi confirmada pela Prefeitura do município nesta quinta-feira, 25.

De acordo com a pasta, uma vereadora que não teve o nome divulgado estava passeando no Parque das Águas quando se deparou com o animal morto e acionou a Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Implementos Agrícolas (Seinfra) que enviou uma equipe para recolher o animal que apresentava marcas de tiro.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a capivara morta dentro do lago do parque boiando.

Ainda segundo a prefeitura, o animal foi levado para o aterro do município, onde há uma vala destinada a animais, para ser enterrado.

O JTo procurou a Polícia Militar para saber se a corporação foi acionada e aguarda retorno.