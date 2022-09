Vida Urbana Capital segue com vacinação contra Poliomielite, Covid-19 e Influenza neste fim de semana Ações de imunização ocorrem neste sábado, 10, no Capim Dourado Shopping, das 13h às 19h, e no domingo 11, das 8h às 13h, na Feira Coberta do Jardim Aureny I

Neste fim de semana, ações de imunização seguem na capital. A vacinação ocorre neste sábado, 10, no Capim Dourado Shopping, das 13 às 19 horas. No domingo, 11, será a vez da Feira Coberta do Jardim Aureny I, das 8 às 12 horas. As doses ofertadas são contra paralisia infantil (poliomielite), Covid-19 e Influenza (gripe) De acordo com as orientações do Ministério da Saú...