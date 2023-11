Depois dos 36º previstos para esta quinta-feira, 16, os palmenses comemoraram o alívio nas condições climáticas de Palmas com uma rápida chuva registrada no início da noite. Acompanhada de fortes rajadas de vento, a chuva passageira deixou vias alagadas e até obstruídas por queda de árvores.

Em diversos pontos da cidade registros de moradores mostram o impacto da ventania deixada por onde a chuva passou. Na quadra Arso 111, antiga 1103 Sul, uma árvore caiu e levou junto um poste da rede de distribuição de energia elétrica.

Próximo a quadra Arso 112, antiga 1005 sul, equipes do Corpo de Bombeiros Militar e agentes da fiscalização de trânsito do município atuaram para a desobstrução de uma avenida, onde árvores caíram.

Na região central da cidade, diversas vias tiveram pontos de alagamentos e condutores de veículos precisaram redobrar a atenção.

De acordo com a concessionária de energia elétrica, dados do NetClima/Energisa, há previsão de muita chuva para esta quinta e sexta-feira no Tocantins. Imagem divulgada pela Energisa mostra a incidência de uma grande quantidade de raios da região central do Estado até o centro-oeste, por volta das 19h30.

Calor e tempestade

Além do alerta vermelho emitido na segunda-feira, 13, pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) sobre a onda de calor em praticamente todo o país, incluindo 67 municípios do Tocantins, o Estado também está inserido em um alerta de tempestade com nível médio, de perigo potencial.

O instituto aponta que na capital podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia acompanhada de ventos intensos de 40 a 60 km/h. O alerta teve início nesta quinta-feira e segue até a sexta, 17.

Ainda de acordo com o instituto, Palmas deve ter uma temperatura máxima de 37º e mínima de 24º nesta sexta, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas pela manhã, tarde e noite.