Na segunda-feira, 24, o Ministério da Saúde liberou a vacina bivalente contra a Covid-19 para toda a população com mais de 18 anos. A medida foi tomada após visualizarem um cenário de vacinas paradas nos estoques por conta da baixa procura pela imunização. Em nota ao Jornal do Tocantins, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), de Palmas, informou que aguarda as orientações da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) sobre a quantidade de doses da Pfizer Bivalente que serão enviadas para a Capital, para ampliar a imunização.

De acordo com informações da SES, o Tocantins recebeu até o momento 149.664 doses e 42.270 já foram aplicadas pelos municípios, na qual o público acima de 60 anos é o mais vacinado.

A Secretaria Estadual informou ao JTo que recebeu a nota técnica do Ministério da Saúde (MS) com a orientação da ampliação da vacinação.

“A SES destaca que já repassou a informação aos 139 municípios, os quais têm estoques para iniciarem a aplicação imediata, conforme o cronograma de cada um”, diz a nota.

A Secretaria também enfatizou que aguarda novas remessas do imunizante por parte da MS.