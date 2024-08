Vida Urbana Capim-dourado colhido antes do tempo é apreendido no Jalapão Coletor é multado em R$ 2,5 mil pelo Naturatins. A partir desta quinta-feira, 1º, se inicia a Operação Capim-Dourado, para proteger a coleta da matéria-prima

Foram apreendidos 8,44 kg de Capim Dourado coletados antes do período permitido na região do Jalapão, em Ponte Alta. A apreensão aconteceu nesta quarta-feira (31). O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) multou o infrator em R$ 2,5 mil. Segundo o órgão, as hastes da matéria-prima apreendida continham flores, o que é proibido. Além da mul...