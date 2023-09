Teve início na sexta-feira, 15, e segue até este domingo, 17, a colheita do capim dourado pelas comunidades tradicionais do Jalapão. O momento é de festa tradicionalmente realizada pela Associação dos Artesãos Extrativista do Povoado Mumbuca.

O festival que já está em sua 15ª edição ocorre na comunidade Mumbuca, no município de Mateiros, região leste do estado, e conta com atividades que valorizam e fortalecem a cultura e a economia das comunidades envolvidas, como rodas de conversas e prosas, degustação de comidas típicas, visita aos atrativos turísticos, comercialização de produtos da agricultura familiar e artesanato com base de capim dourado.

De acordo com o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) a data é regulamentada para garantir o manejo sustentável do capim, matéria-prima dos artesanatos e principal fonte de renda das comunidades da região.

Durante as festividades, o Naturatins afirmou que vai entregar as licenças obrigatórias para coleta, manejo e transporte do capim-dourado e buriti. Conforme o órgão, a verificação do documento emitido é a forma de fiscalizar e coibir a coleta, o manejo e o transporte ilegais e a biopirataria.