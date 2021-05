Vida Urbana Canoa vira em lago de Marianópolis e bombeiros buscam por um dos ocupantes A embarcação estava com duas pessoas e uma delas nadou até a margem do Lago Cumprido na noite de sábado, 22

Na noite do último sábado, 22, duas pessoas que estavam em uma canoa no Lago Cumprido, localizado no assentamento Manchete, no município de Marianópolis, caíram na água após a embarcação virar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada via central de emergência 193 da Capital por volta das 22h30. Um dos ocupantes da canoa conseguiu nadar até a marg...