Vida Urbana Campos de campim dourado para evitar colheita clandestina são alvo de fiscalização Ação que segue até o início da colheita quer evitar colheita precoce das hastes, antes de estarem completamente maduras

Há mais de uma semana, as equipes de fiscalização do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) estão na Área de Proteção Ambiental (APA) do Jalapão, na região do povoado Mumbuca, para monitorar os campos de capim dourado, que estão quase prontos para a colheita. A previsão do início da colheita é para o dia 20 de setembro e se estende até 30 de novembro. Conforme o Natu...