Vida Urbana Campeonato de voo livre faz homenagem a médico que morreu após salto de parapente; vídeo Moisés Chateaubriand morreu após cair durante um salto na Serra do Estrondo, no município de Axixá

O médico anestesiologista e esportista Moisés Chateaubriand Feller, foi homenageado nas redes sociais do evento de voo livre em que participava em Axixá. Ele morreu após cair durante um salto de parapente na Serra do Estrondo na última semana. Na postagem, o 11º Campeonato Voo Livre lamentou a morte do médico. "A sua história está guardada em nossos coraçõ...