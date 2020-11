Vida Urbana Campanhas de vacinação contra Poliomielite, Sarampo e Multivacinação terminam nesta segunda Prazos estavam estendidos devido a baixa procura durante a pandemia

Termina nesta segunda-feira, 30, o período de três campanhas nacionais de vacinação, que estavam prorrogadas devido a baixa procura durante o período de pandemia. As campanhas são contra a Poliomielite, Sarampo e Multivacinação, e visam oportunizar que toda a população se imunize, em especial as crianças menores de 5 anos. A Saúde de Palmas alerta para o fim do per...