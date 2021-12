Vida Urbana Campanha passa a ter segundo ônibus para vacinação contra Covid-19 e Influenza em Palmas Atendimento começa nesta terça e segue até a sexta-feira com o novo veículo, além do ônibus do Sesi

Começa nesta terça-feira, 7, e segue até sexta, 10, a programação itinerante do Busão do Mais Saúde para a vacinação contra a Covid-19 e a Influenza. O novo veículo se junta ao ônibus, adaptado e identificado, cedido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) para reforçar a imunização da população da Capital. Os dois veículos estarão atendendo em diferentes regiões da c...