Na manhã desta sexta-feira, 23, ocorreu a entrega dos itens arrecadados com a Campanha Natal Presente 2022, na sede do Mesa Brasil, parceiro do Gupo Jaime Câmara no Tocantins, localizado na quadra 104 Norte, em Palmas.

A ação arrecadou 135 kg de alimentos, que foram destinados à Congregação IVF, localizada na região sul de Palmas, e 10 cestas básicas doadas para a Associação da Comunidade da quadra 403 norte. Além de 238 kg de roupas; 55 kg de brinquedos e 59 kg de sapatos, para a Central Única das Favelas do Tocantins (CUFA).

De acordo com a presidente da CUFA, Juliana Lopes Soares, com as doações da campanha Natal Feliz, 400 famílias serão ajudadas no projeto vale gás. “A gente vai fazer o final da entrega do quinto ciclo e junto com essa entrega, a gente vai fazer as doações que a gente arrecadou”.

Juliana destacou a importância das doações no momento pós-pandemia, e ressaltou que os os impactos deixados pelo período, atingiram as pessoas mais carentes. “Esse tipo de ação, esse tipo de parceria, é muito importante para essas pessoas que estão vivendo esse momento tão difícil na nossa socedade”.

A assistente Social do Mesa Brasil, Erica Maria Bezerra Miranda, explicou como funciona o processo de arrecadação e distribuição dos alimentos. “Nos somos um banco de alimentos, o alimento vem para cá por meio dos doadores, nós temos um caminhão que nós buscamos essa doação no local da empresa. Ele vem aqui para nossa unidade, é pré-selecionado aí nós olhamos a data de validade e qualidade do alimento. Então damos a entrada desse alimento, junto ao sistema, e entramos em contato com as nossas instituições cadastradas. Em Palmas são mais de 80 instituições. Então fazemos a divisão de acordo com os atendimentos. Eles vêm buscar aqui na nossa unidade e posteriormente entregam para as famílias, tudo isso no mesmo dia”.

O Diretor do Grupo Jaime Câmara no Tocantins, Paulo Caragelasco, contou ao Jornal do Tocantins que o Grupo Jaime Câmara já participou de duas ações de final de ano, o Canto Coral e o Natal presente. “Essas duas ações beneficiaram muitas famílias carentes de Palmas. o Natal Presente vai atender quatrocentas famílias chegando roupas, calçados e brinquedos, para quem não tem condição de comprar”.

Paulo ainda destacou que os projetos vão continuar e que também serão incrementados. “Nós precisamos intensificar essas ações, acredito que em 2023, nós vamos atingir uma meta muito maior e atender muito mais famílias”.

O representante da Congregação IVF, Francisco Feitosa Alves, informou que a congregação ajuda em torno de 60 famílias em parceria com essa campanha. Ele conta que as arrecadações, conseguem ajudar também, famílias de diversos bairros na região sul. "A gente atende o pessoal do nosso setor, e acontece de ajudarmos outros bairros como Taquari, Água Fria, Morada do Sol e pessoas que às vezes já passaram na frente da igreja, viram o projeto e nos procuraram".