Promotores, procuradores, juízes e servidores do Ministério Público do Tocantins e do Tribunal de Justiça poderão doar até 10% do auxílio-alimentação de R$1,7 mil que recebem todo mês para a campana “Parceria Solidária” voltada para a compra de cestas básicas para a população carente.

Criada em março pelo MP, a adesão do Tribunal de Justiça ocorreu no dia 15 com um termo de cooperação assinado pela procuradora-Geral de Justiça, Maria Cotinha Bezerra Pereira, e pelo presidente do Tribunal de Justiça, Helvécio de Brito Maia Neto.

Segundo o ato que cria a campanha, os recursos serão obtidos de doações voluntárias feitas por membros e servidores a partir da autorização para desconto em folha de pagamento. O percentual mínimo para quem aderir à campanha é de 10% do auxílio-alimentação, pago no valor de R$ 1.700,00 no MP e Judiciário, nos meses de abril, maio e junho de 2020.

Em março, o valor total pago em auxílio-alimentação no Judiciário alcançou R$ 3.564.463,19 e o total de R$ 10.492.274,53 nos três primeiros meses. No Ministério Público, o valor de março alcançou R$ 1.221.895,45 e o total de R$ 4.800.177,23 de janeiro a março.