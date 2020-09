O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Tocantins (CEETO) – entidade da sociedade civil organizada formada por representantes de instituições das classes consumidoras que atuam de forma voluntária, lançou nesta quinta-feira, 3, a campanha “Rede Elétrica: Não Seja a Próxima Vítima”.

De acordo com a CEETO, a principal causa dos acidentes é a desatenção e as vítimas mais propensas são profissionais da construção civil e pintores, por isso o objetivo da campanha é esclarer e informar as pessoas sobre os riscos e perigos relacionados à rede de energia elétrica. Nos seis primeiros meses de 2020, o Tocantins registrou 10 acidentes com rede elétrica, que fizeram seis vítimas. Segundo o conselho, esse é o total de mortes registradas em todo o ano de 2019, que teve 22 acidentes. A iniciativa tem apoio da Energisa Tocantins.

“Devido ao levantamento registrado pela Energisa, decidimos trabalhar a conscientização da comunidade e profissionais sobre esses perigos”, informa a conselheira do CEETO e uma das idealizadoras do projeto, Marta Lustosa.