Vida Urbana Campanha de vacinação contra poliomielite será encerrada em três locais de Palmas no sábado; confira Ação também vai ofertar todas as vacinas do calendário nacional para crianças, adolescentes e adultos/idosos

No próximo sábado (29), a Prefeitura de Palmas encerra a vacinação contra a poliomielite com três pontos de imunização, que vão atender o público-alvo na região norte e sul da capital. Além do imunizante contra a pólio, todas as vacinas do calendário nacional estarão disponíveis para crianças, adolescentes e adultos/idosos. Na região sul a ação ocorre das 8 às 1...