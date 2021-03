Vida Urbana Campanha de doação de sangue quer aumentar estoque do hemocentro de Araguaína Iniciativa é realizada todos os anos durante a campanha do Maio Amarelo, porém, segundo a ASTT, este ano, a ação foi antecipada por causa da realidade de baixo estoque da unidade em função da pandemia da covid-19

Para contribuir com reforço no estoque de sangue e medula óssea do Hemocentro Regional de Araguaína, A Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT) realizou neste final de semana, uma campanha de doação de sangue. A iniciativa contou com blitz educativa e doações feitas por agentes de trânsito e servidores da agência. As atividades da campanha foram iniciadas n...