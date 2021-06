Vida Urbana Campanha de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas segue até a sexta em 12 cidades Nesta terça, o MP que é parceiro da Segurança Pública nessa ação acompanhou a coleta de material genético de familiares de pessoas desaparecidas

Com o início da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas nesta semana, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) esteve nesta terça-feira, 15, no Instituto de Criminalística de Palmas para acompanhar a coleta de material genético de familiares. Essa iniciativa é da Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos, da Secretaria Nacional de S...