Um acidente de trânsito envolvendo duas camionetes deixou pelo menos cinco pessoas feridas na tarde de ontem, por volta das 16h. A colisão entre os veículos ocorreu no cruzamento da avenida Teotônio Segurado com a avenida LO-05, próximo ao Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, quando a equipe de resgate chegou no local da ocorrência, foram informados por populares que a camionete Chevrolet/S10 transportava seis pessoas, na avenida LO-05, sentido oeste-leste.

O outro veículo, uma camionete Toyota Hilux de cor prata, com placas de Palmas, teve a frente atingida e parou em cima do canteiro da avenida.

Os socorristas encontraram duas vítimas próximo a S10. A jovem S.R.S. de 21 anos estava sentada próximo ao veículo com um sangramento na cabeça e reclamava de formigamento na perna direita e braço esquerdo, e teve o sangramento contido pela equipe, de acordo com os Bombeiros. Também próximo ao veículo, os socorristas atenderam a jovem A.L.B.S., de 19 anos. Ela estava em pé e consciente.

As duas jovens contaram aos Bombeiros não terem visto o momento do impacto pois estavam sentadas no banco traseiro do veículo e mexiam no celular no momento da batida. Elas contaram ainda que no momento do acidente estavam a caminho de uma chácara, na direção de Aparecida do Rio Negro.

Outra equipe dos Bombeiros também atendeu a ocorrência e prestou socorro às demais vítimas.