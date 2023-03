Um veículo da prefeitura de Formoso do Araguaia capotou na tarde desta terça-feira (21) quando retornava de Gurupi com quatro pacientes que receberam atendimento médico no município.

Um vídeo gravado momentos após o acidente mostra o veículo que ficou parado com as rodas para cima e parte da estrutura metálica na lateral da via atingida. As imagens mostram uma pessoa ainda dentro do veículo enquanto aguardava o resgate.

De acordo com a secretaria municipal de saúde de Formoso do Araguaia, três dos pacientes que estavam no veículo e o motorista, receberam atendimento médico ainda no local e foram liberados.

Uma recebeu atendimento médico e em seguida foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Gurupi, “sem nenhuma fratura ou risco de agravamento”, informou a pasta.

Ainda de acordo com a nota da saúde do município, divulgada em uma rede social, o acidente “ocorreu em razão da forte chuva que havia no local”, o que teria contribuído para o motorista perder o controle da direção do veículo.