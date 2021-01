Vida Urbana Caminhonete fica destruída após pegar fogo na BR-153 Bombeiros acionados realizaram o combate às chamas

Uma camionete pegou fogo na tarde desta terça-feira, 5, na BR-153, quando fazia o percurso entre Paraíso do Tocantins e Barrolândia. O Corpo de Bombeiros acionada, se deslocou até o trecho, por volta das 13 horas, e encontrou as chamas que já haviam consumido quase totalmente a caminhonete. Os Bombeiros realizaram o combate e extinção do fogo e posteriormente, a resc...