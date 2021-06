Vida Urbana Caminhonete cai no Rio Javaé, em Pium, e fica a 15 metros da margem Automóvel estava numa rampa, usada para descer as embarcações, mas caiu no rio e foi parar mais de cinco metros de profundidade

Uma camionete SW4 que estava debaixo d´água, no Rio Javaes, no município de Pium, região Central do Tocantins, foi retirada pelo Corpo de Bombeiros neste final de semana. O acidente foi próximo da Estação de Pesquisa Cangussu e o automóvel ficou a 15 metros da margem. Segundo informações dos militares, o veículo mergulhou no último dia 11, à noite, depois de des...