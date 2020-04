Vida Urbana Caminhoneiros recebem vacina contra a gripe PRF realizou ação que atendeu mais de 190 motoristas que passavam pela BR-153 em Araguaína

Em ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira, 23, caminhoneiros que passavam pela BR-153 em Araguaína, Norte do Estado, receberam vacinação contra o vírus H1N1 e triagem, com medição de pressão e temperatura. Conforme a PRF, a ação ocorreu na Unidade Operacional da PRF em Araguaína no km 160, das 14 às 18 horas. O objetivo é imuniz...