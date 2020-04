Vida Urbana Caminhoneiros bloqueiam trecho da TO-335 após dois veículos estragarem devido buracos na pista Local é entre Colinas e Palmeirante e PM após negociações conseguiu liberar a pista completamente às 14 horas

Atualizada às 17:54 Um trecho da TO-335 entre Colinas do Tocantins e Palmeirante, Norte do Estado, ficou bloqueada por caminhoneiros na manhã desta quarta-feira, 22. A manifestação começou após dois caminhões pararam no meio da pista devido a problemas mecânicos ocasionados por buracos na pista. Ao Jornal do Tocantins, a Polícia Militar (PM) informo...