Vida Urbana Caminhoneiro morre após veículo sair da pista e cabine ser esmagada pelo próprio semirreboque Tanque rebocado pelo veículo passou por cima da cabine e deixou o condutor preso às ferragens, após o motorista perder o controle do caminhão

Um caminhoneiro morreu após o tanque acoplado atingir e esmagar a cabine do veículo na BR-153, próximo a Miranorte. O acidente ocorreu nesta sexta-feira, 22, no km 401,9, por volta das 5 horas. O semirreboque do tipo tanque estava vazio. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, ao ser acionada para o acidente de trânsito envolvendo um caminhão e o seu própri...