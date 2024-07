Vida Urbana Caminhoneiro internado se emociona ao receber visita de cadela de estimação: ‘Minha companheira’ José dos Reis Costa está internado há quase dois meses no Hospital Geral de Palmas. Ele estava com a sua cachorrinha quando sofreu um acidente de caminhão.

Laços familiares podem ser criados em diferentes aspectos, como por exemplo, entre humanos e animais. E é assim com José dos Reis Costa de 63 anos e sua cachorrinha Pandora. Nos últimos dois meses eles tiveram que ficar longe um do outro após um acidente. O caminhoneiro ficou internado, enquanto sua parceira era cuidada por uma enfermeira em outra cidade. A preocupação do idoso era tant...