Caminhoneiro fica preso às ferragens e morre após veículo tombar na BR-153

Um acidente na madrugada deste sábado, 28, no km 408 da BR-153 em Miranorte, resultou na morte do caminhoneiro Antônio Cipriano Neto. O caminhão conduzido por ele tombou por volta das 3 horas, deixando-o preso às ferragens. Ele morreu antes da chegada do socorro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo tinha placas de Paraíso do Tocantins e a princi...