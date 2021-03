Vida Urbana Caminhoneiro dirigindo em ziguezague e embriagado é preso na BR-153 em Araguaína PRF relata que o caminhão ziguezagueando pela rodovia, muitas vezes quase provocando colisões frontais com outros veículos que transitavam no sentido contrário

Após vídeo mostrando um caminhão invadindo a contramão e quase provocando acidentes na BR-153, em Araguaína, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou o condutor do veículo dirigindo embriagado. Desta forma, o homem de 31 anos de idade foi preso, nesta quinta-feira, 18, no km 160 da rodovia. De acordo com a polícia, o vídeo mostrava o caminhão ziguezagueando pela r...