O caminhoneiro Antônio Geraldo do Nascimento, 56 anos, residente em Trindade (GO) faleceu de Covid-19 na madrugada de quinta-feira, 14, no Hospital Municipal de Colinas do Tocantins, a 270 km de Palmas. A informação é da Secretaria de Saúde do município. O caso é contabilizado para Goiás.

Segundo nota da Prefeitura de Colinas "O homem estava em viagem, vindo da cidade de Santa Rosa do Tocantins e deu entrada no Hospital Municipal de Colinas (HMC), por volta das 11 horas, do dia 13, já passando muito mal. Uma equipe da Saúde de Araguaína, foi comunicada e chegou a vir para o HMC, para transferi-lo para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas ele não resistiu".

O caminhoneiro será sepultado em Colinas do Tocantins, conforme recomendação do Ministério da Saúde (MS). A família já foi comunicada pela Secretaria de Saúde do Município e o prefeito Adriano Rabelo (MDB) emitou nota de pesas. "“Com muito pesar comunicamos a morte e prestamos toda a nossa solidariedade à família, neste momento de dor. Reforçamos que todos devem continuar atentos, não descuidando das medidas de segurança, para vencermos juntos, este momento delicado que estamos passando”.