Após ficar Internado por alguns dias em Tocantinópolis, neste sábado, 25, o caminhoneiro Antoninho Muller, de 56 anos, morreu no Hospital Regional de Araguaína (HRA), Norte do Estado, após complicações causadas pela Covid-19. As informações são do G1 Tocantins.

A vítima precisou ser transferida para Araguaína após ter complicações. O caso não entrará nas estatísticas do Estado, apesar da morte ter ocorrido no Tocantins. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), esse é o protocolo do Ministério da Saúde.

O motorista era morador da cidade de Dourados (MS) e o caso será contabilizado no município, tendo em vista que Muller apenas estava de passagem pelo Tocantins e procurou por socorro em Tocantinópolis, após ter um mal estar enquanto estava em viagem. Ainda não há informações sobre o possível traslado do corpo da vítima.

Neste sábado a SES registrou 58 casos confirmados do novo coronavírus no Tocantins. Do total, 16 pacientes estão de alta, 38 cumprem isolamento domiciliar e quatro vítimas estão internadas em hospitais. No Estado também há duas mortes pela doença: a do empresário de Paraíso do Tocantins Erlim de Andrade, de 68 anos e a servidora de Palmas, Romana Sousa Chaves, de 47 anos.