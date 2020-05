A Prefeitura de Colinas do Tocantins divulgou em nota da Secretaria de Saúde informa que fugiu do alojamento para infectados por Covid-19 um caminhoneiro de 45 anos que faz parte do grupo dos quatro caminhoneiros com diagnóstico confirmado para o covid-19. Ele não teve a identidade revelada nem outro dado que o permita sua identificação. O grupo teve a confirmação na quarta-feira 6. O homem fugiu do local e seguiu viagem, segundo a nota, na qual o município afirma ter acionado a Policia Rodoviária Federal (PRF).

Os outros três caminhoneiros testados seguem isolados no alojamento preparado exclusivamente para receber os pacientes confirmado. No local, recebem alimentação e acompanhamento médico.