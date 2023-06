Vida Urbana Caminhoneiro carioca de 60 anos é achado morto no banheiro do posto de gasolina em Barrolândia Núcleo de Medicinal Legal de Paraíso confirmou a morte por infarto de Ronaldo Couto Vargas

Frequentadores do posto de gasolina em Barrolândia, centro-oeste tocantinense, a 105 km de Palmas, encontraram um caminhoneiro morto dentro do banheiro do local, por volta das 5 horas da madrugada deste domingo, 25 de junho. Levado para o 5º Núcleo Regional de Medicina Legal, de Paraíso, o caminhoneiro teve a identidade confirmada como Ronaldo Couto Vargas, um car...