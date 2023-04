Redação Jornal do Tocantins

Um tombamento de um caminhão foi registrado na manhã desta sexta-feira, 14 , no km 133 da BR 153, em Araguaína, local onde fica o trevo que dá acesso ao campus da Universidade Federal do Tocantins, região norte do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, quando um caminhão virou na pista e ficou com a cabine esmagada. Ainda de acordo com a PRF, o condutor do veículo não sofreu nenhum ferimento.

O caminhão transportava chapas de madeira compensada, que ficaram espalhadas na pista e no acostamento. As causas do acidente ainda não foram divulgadas pela PRF.