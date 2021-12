Vida Urbana Caminhão tomba e carga fica espalhada após forte chuva na TO-296 Uma pessoa ficou ferida e outro teve uma parada cardíaca e morreu a caminho do hospital

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um caminhão tombar na TO-296, entre Talismã e Jaú do Tocantins. O acidente ocorreu nesta segunda-feira, 27, por volta das 8 horas, no km 24. Conforme a Defesa Civil Municipal, uma equipe se deslocou até o trecho e encontrou um caminhão tombado com a carga de sal espalhada ao lado da pista. As imagens feitas no loc...