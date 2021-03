Vida Urbana Caminhão sem identificação especial e carregado de Peróxido de Hidrogênio tem vazamento em Araguaína Bombeiros precisaram jogar atos de água neblinada para resfriar o produto e diminuir os vapores liberados para parar o vazamento

Um vazamento de produtos perigosos foi registrado nesta segunda-feira, 29, em Araguaína, quando o caminhoneiro percebeu que saía fumaça de dentro da carroceria do caminhão baú. O veículo estava carregado com Peróxido de Hidrogênio, com classificação de Risco 5.1. Conforme os Bombeiros, ao ser acionada a corporação deslocou uma viatura Auto Bomba Tanque, que pr...