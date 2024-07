Vida Urbana Caminhão pega fogo em pátio de oficina e causa nuvem de fumaça preta na BR-153 Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já haviam consumido completamente o veículo, com uma intensa e densa fumaça

Um caminhão pegou fogo no pátio de uma oficina localizada na Avenida Rio Grande do Sul, na Marginal Oeste da BR-153, em Gurupi, sul do estado. A ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (26). Não houve feridos. Segundo informações fornecidas por funcionários do local ao Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), o incêndio teria começ...