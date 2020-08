Vida Urbana Caminhão fica parcialmente submerso após descer rampa de acesso à balsa e cai no rio Tocantins Veículo estava carregado com cerca de dez toneladas de calcário; ninguém se feriu

Uma carreta ficou parcialmente submersa após descer a rampa de acesso à balsa, que atravessa o Rio Tocantins, em Porto Nacional nesta terça-feira, 11. O veículo do tipo basculante estava carregado com cerca de dez toneladas de calcário. Ninguém ficou ferido. Conforme o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência, a acidente com o caminhão ocorreu quando o moto...