Vida Urbana Caminhão fica destruído após incendiar devido possível pane em cabine na BR-153 Suspeita é que chamas tenham começado após pane no motor ou na cabine do veículo e bombeiros levam mais de duas horas para extinguir o fogo

Um caminhão ficou destruído após pegar fogo nesta quarta-feira, 12, no km 634.8 da BR-153 entre Gurupi e Aliança do Tocantins, Sul do Estado. As chamas começaram por volta das 9h30 somente se extinguiu já após as 11 horas, com a atuação do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu. Conforme os Bombeiros, o motorista relatou disse que o incêndio pode ter começado por um...