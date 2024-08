Vida Urbana Caminhão desgovernado desce ladeira e invade casa na TO-030; motorista fica ferido O acidente aconteceu próximo à Cachoeira da Roncadeira, em Taquaruçu. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como possível crime ambiental, pois há óleo vazando em direção a um córrego

Um caminhão com carga de sal mineral e proteína para gado perdeu o controle e invadiu uma casa, às margens da rodovia TO-030, em Taquaruçu, distrito de Palmas. O motorista e outras duas pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos leves. O acidente aconteceu por volta das 7h desta terça-feira (27). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP)...