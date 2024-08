Vida Urbana Caminhão de soja é roubado e abandonado sem a carga após motorista ser sequestrado Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado na TO-255, próximo a Nova Rosalândia

Um caminhão que transportava soja foi roubado e encontrado sem a carga após sequestro do motorista, em Chapada da Natividade. De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo foi encontrado abandonado às margens da rodovia TO-255. Conforme PM, o motorista do caminhão estava com a esposa dele, quando três suspeitos em outro veículo o sequestraram. O caso aconte...