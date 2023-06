Um caminhão com peças e equipamentos de apoio da equipe X Rally Team, que disputa o Rally Jalapão, tombou ao descer a Serra do Taquaruçu, no início da tarde deste sábado, 24, por volta das 13h.

O acidente ocorreu no local conhecido como "Serra da Roncadeira", um pouco antes do mirante que serve de ponto de apoio para a cachoeira de mesmo nome.

De acordo com informações preliminares da assessoria do Rally, o motorista e ajudante estavam dentro do caminhão e não se feriram.

O veículo havia saído de São Félix do Tocantins, cidade situada no leste do Estado com destino ao Centro de Convenções de Palmas.

Ainda conforme a assessoria, o caminhão carregava Equipamentos do Rally, pneus, ferramentas e peças.