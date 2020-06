Vida Urbana Caminhão com mercadorias para supermercados pega fogo na BR-153 após curto-circuito atingir tanque Motorista Dalmo Nogueira, 35 anos, escapou ileso, relata o susto e lamenta perda da mercadoria que seguia de Araguaína para o mercado maranhense

O caminhoneiro Dalmo Barbosa Nogueira, 35, passou por um susto na sexta-feira,19, pouco antes do meio-dia assim que passou por Wanderlândia e se aproximava de Darcinópolis, no Norte do Tocantins, quando percebeu que faíscas alcançaram o tanque de combustível e provocava um incendiou no caminhão. “Eu saí de Araguaína para o Maranhã, e depois de ...